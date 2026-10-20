20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США активно ведут с Россией консультации по Украине и не собираются сейчас вводить санкции против Москвы, чтобы не подорвать шансы на успех переговоров. Об этом сообщает ТАСС.
"Конечно, мы проводим с ним (с президентом России Владимиром Путиным. - Прим. БЕЛТА) переговоры по Украине. Я не стану срывать переговоры на полпути", - сказал американский лидер, отвечая на Южной лужайке Белого дома на вопрос журналиста о том, почему он решил не применять новые антироссийские санкции, предусмотренные законом.-0-
В мире
20 октября 2026, 00:30
Трамп заявил, что США не хотят срывать переговоры по Украине санкциями против РФ
Дональд Трамп. Фото из архива АР
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