19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США и Китай стремятся содействовать урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС, сообщает ТАСС.





"Мы хотим оказать помощь в том, что касается конфликта между Россией и Украиной. Хотели бы, чтобы он закончился", - сказал глава Белого дома.





Как отметил Дональд Трамп, его состоявшаяся встреча с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС заложила основу для грядущей трехсторонней встречи России, США и Китая. Он также выразил уверенность, что она может пройти успешно.





Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.-0-