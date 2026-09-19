Трамп заявил, что США и Дания достигли соглашения по Гренландии

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что США и Дания достигли договоренности о переходе к Вашингтону контроля над обеспечением безопасности Гренландии. Соответствующую публикацию он разместил 18 сентября в Truth Social, сообщает ТАСС.



"Я рад сообщить, что США заключили с Датским королевством и Гренландией соглашение, согласно которому США получают постоянный контроль над безопасностью и другими потребностями Гренландии, тем самым полностью удовлетворяя все многочисленные озабоченности США. Соединенным Штатам это не будет стоить ничего", - заявил Трамп. По его словам, соглашение "гарантирует, что США навсегда получат полную возможность делать в Гренландии все необходимое для обеспечения безопасности и защиты Гренландии и Соединенных Штатов".



Также, Дональд Трамп заявил, что США в рамках соглашения с Данией немедленно начнут наращивать военное присутствие в Гренландии.



"Мы немедленно начнем процесс создания крупного военного присутствия в подходящей части Гренландии, которых там много. Мы будем работать с народом Гренландии в его развитии и строительстве соответствующей инфраструктуры", - сообщил американский лидер в Truth Social.-0-