"С настоящего момента в войне между Россией и Украиной энергетическое перемирие. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!" - говорится в сообщении Дональда Трампа в социальной сети.-0-
В мире
11 октября 2026, 17:50
Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие
Дональд Трамп. Фото kremlin.ru
11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина согласились приостановить удары по энергетическим объектам двух стран. Такую запись американский лидер сделал в Truth Social, сообщает ТАСС.
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