Трамп заявил, что покинет президентский пост по истечении текущего срока 

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп покинет президентский пост по окончании текущего срока. Об этом он сказал в интервью газете New York Post.



"Я бы с удовольствием баллотировался снова, если бы у меня была такая возможность, но формулировка (закона. - Прим. БЕЛТА) очень требовательна. На днях был опрос, в котором я превзошел всех с большим отрывом", - заявил американский лидер.



Президент США также подчеркнул, что у него еще два года в Овальном кабинете, а за этот период можно многое сделать.



Трамп занимал пост президента США с 2017 по 2021 год. В ноябре 2024 года он вновь победил на президентских выборах и 20 января 2025 года вступил в должность, став 47-м президентом страны. В соответствии с 22-й поправкой к Конституции США один человек не может быть избран президентом более двух раз. Таким образом, на следующих президентских выборах, запланированных на ноябрь 2028 года, кандидатура Трампа выдвигаться не может.-0-