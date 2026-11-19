19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не торопится принимать решение по дальнейшим действиям в отношении Ирана. Об этом передает ТАСС.



"Я не спешу принимать какие-либо решения по Ирану. Посмотрим, что произойдет после начала нового года", - сказал он в телефонном интервью 12-му каналу израильского телевидения с борта самолета по пути в Вашингтон после трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне.



Телеканал отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает оказывать давление на Трампа с целью возобновления военных действий против Ирана.



Как отмечает портал Axios, американский президент может рассчитывать на усиление эффекта морской блокады и экономического давления на Иран либо стремиться сохранить возможность нанесения военного удара до начала работы нового конгресса, если Тегеран не пойдет на уступки до конца года.



США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Но в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Затем администрация США сигнализировала о прекращении применения масштабной военной силы против Ирана и переходе к попытке его экономического удушения посредством санкций.-0-