13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Россией о поставках дизельного топлива уже помогла снизить мировые цены, сообщает РИА Новости.
"Это сделка для всего мира, и она снизила цены", - заявил Трамп журналистам.
По его словам, эта сделка стала путем к получению большого количества нефти всем миром, в то время как рынок страдает от высоких цен. Американский лидер также выразил уверенность, что конфликт в Украине удастся урегулировать. Кроме того, он выразил мнение, что Россия хочет урегулирования сильнее, чем Украина.
9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого глава Белого дома заявил о достижении соглашения о поставках дизельного топлива из России.-0-
В мире
13 октября 2026, 21:12
Трамп заявил, что дизельная сделка с РФ уже привела к снижению мировых цен
Дональд Трамп. Фото АР
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
В Беларуси создается единый реестр экспедиторов. Когда и что изменится для участников рынка таких услуг
Лукашенко назвал полной глупостью кампанию в западных СМИ о военной угрозе со стороны России и Беларуси
"Это сделали сами латыши". Лукашенко дезавуировал обвинения Латвии в проникновении вооруженной группы из Беларуси
"У нас общий этический подход". Швейцарский хирург о совместных проектах с РНПЦ травматологии и ортопедии
С нами интереснее