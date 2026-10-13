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Трамп заявил, что дизельная сделка с РФ уже привела к снижению мировых цен

Опубликовано:

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В мире
13 октября 2026, 21:12

Трамп заявил, что дизельная сделка с РФ уже привела к снижению мировых цен

Дональд Трамп. Фото АР
Дональд Трамп. Фото АР
Дональд Трамп. Фото АР
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Россией о поставках дизельного топлива уже помогла снизить мировые цены, сообщает РИА Новости.

"Это сделка для всего мира, и она снизила цены", - заявил Трамп журналистам.

По его словам, эта сделка стала путем к получению большого количества нефти всем миром, в то время как рынок страдает от высоких цен. Американский лидер также выразил уверенность, что конфликт в Украине удастся урегулировать. Кроме того, он выразил мнение, что Россия хочет урегулирования сильнее, чем Украина.

9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого глава Белого дома заявил о достижении соглашения о поставках дизельного топлива из России.-0-
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