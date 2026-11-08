Трамп: возвращение США к полномасштабным боям с Ираном крайне маловероятно 

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп считает крайне маловероятным возобновление Вашингтоном полномасштабных боевых действий с Ираном. Об этом сообщает ТАСС.



"Крайне маловероятно, что в этом будет необходимость", - сказал он в интервью телеканалу CNN, отвечая на соответствующий вопрос.



Глава американской администрации добавил, что данное решение будет зависеть от того, подпишет ли Иран "очень сильное соглашение".



При этом Трамп подчеркнул, что Вашингтон сохраняет возможность новых ударов и уже подготовил список целей на территории республики, в том числе электростанции и мосты. По его словам, в регионе также находятся три авианосца США. Американский лидер при этом отдал предпочтение дипломатическому урегулированию.-0-