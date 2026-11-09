Трамп усомнился в честности прошедших недавно выборов в Конгресс США





"Неужели кто-то действительно верит, что эти "выборы" были честными? Как опросы могли так сильно ошибиться?" - задался вопросом хозяин Белого дома. По его утверждению, электронная система досрочного голосования была использована для масштабных вбросов.





"Некоторые партии голосов, поданных досрочно, были настолько большими, что победить было невозможно, сколько бы человек ни пришло проголосовать. Все дело в машинах, которые гораздо важнее самого избирателя!" - указал он.





Демократическая партия по итогам прошедших в начале ноября промежуточных выборов получила большинство в обеих палатах Конгресса. Демократы одержали победу даже в традиционно республиканских штатах. Трамп признал итоги выборов, заявив о готовности сотрудничать с демократами.-0-

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп усомнился в честности недавно состоявшихся промежуточных выборов в Конгресс. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.