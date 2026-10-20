Трамп: Украине и Зеленскому надо стремиться к урегулированию конфликта

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украине и Владимиру Зеленскому надо стремиться к урегулированию конфликта, иначе для них дело обернется плохо. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.





Отвечая на вопросы журналистов, глава Белого дома отметил, что "у Евросоюза довольно много денег, хотя, должен сказать, они уже устали их тратить".





Он напомнил, что США предоставили Украине $350 млрд: "Мы выделили Украине колоссальные суммы. Мы не получили ничего взамен, кроме дорогого дизельного топлива. За эти годы мы, вероятно, выделили Украине больше денег, чем кто-либо другой. Сотни миллиардов долларов. Мы не получили ничего взамен, и американские налогоплательщики устали от этого".





"Мы хотим, чтобы Зеленский заключил сделку. Он может заключить сделку. Он мог заключить сделку два года назад, когда у нас был разговор в Овальном кабинете", - отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. "Тогда он, вероятно, мог бы заключить сделку, которая была бы гораздо лучше, чем сейчас. Но он должен захотеть заключить сделку", - добавил Трамп.





28 февраля 2025 года Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент США Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена, а Трамп в Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта. Трамп на этой встрече также пригрозил Зеленскому, что Вашингтон лишит Киев поддержки, если украинская сторона не будет стремиться к урегулированию. Американский лидер тогда заявил, что у Украины "нет козырей" в конфликте, а Зеленский не мог бы быть "крутым парнем" без поддержки США.-0-