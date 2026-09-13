Трамп: Украина должна перестать бить по нефтеперерабатывающим предприятиям РФ





"Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен перестать бить по дизельному топливу в России", - заявил Трамп во время общения с представителями СМИ в своем гольф-клубе в Ирландии. Президент США указал, что "это ведет к нехватке" топлива. "Она спровоцирована не событиями на Ближнем Востоке, а тем, что происходит с Россией и Украиной", - изложил свою версию президент США, добавив, что "обсуждал это с Зеленским".





"Не бейте по дизельному топливу, потому что это вредит всему миру. Мы не хотим, чтобы он бил по дизельному топливу", - заявил Трамп.





Как отмечает издание "Страна", заявление Трампа против Зеленского из-за ударов по российским НПЗ прозвучало на фоне рекордного роста цен на дизель в США и Европе. Цена дизельного топлива в США уже превысила $6 за галлон, обновив исторический максимум. В Европе рекорды бьет оптовая стоимость дизеля относительно нефти. Причина в том, что на мировом рынке сейчас дефицит не столько самой нефти, сколько готового дизельного топлива.





Россия до украинских ударов была одним из крупнейших мировых экспортеров дизеля, пишет "Страна". В настоящее время Москва сначала ограничила, а затем фактически прекратила его экспорт, чтобы закрыть свои внутренние потребности. Одновременно возникли проблемы с поставками с Ближнего Востока, а запасы дизеля в США находятся на крайне низком уровне. Американские НПЗ работают почти на пределе и при этом вынуждены наращивать экспорт, чтобы компенсировать нехватку топлива на других рынках. Для США проблема уже не только внешнеполитическая. Дорогой дизель увеличивает расходы американских фермеров, грузоперевозчиков и промышленности и через стоимость перевозок разгоняет цены практически на все товары.-0-

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, так как это грозит нехваткой дизельного топлива на мировых рынках. Об этом сообщает ТАСС.