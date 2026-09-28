28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты одержат победу в конфликте с Ираном и это приведет к резкому снижению мировых цен на нефть. Об этом он заявил, отвечая на вопросы ведущей телеканала Fox News, сообщает ТАСС.
"Мы очень скоро выиграем эту войну. Как только мы ее выиграем, цены на нефть упадут, значительно упадут", - сказал он.
Ранее американский лидер, когда находится на турнире по гольфу Presidents Cup, утверждал: "С военной точки зрения мы уже победили, но это не значит, что мы остановились на достигнутом. Однако мы, безусловно, одерживаем грандиозную победу".
При этом Дональд Трамп допустил возможность ударов по Ирану до либо после выборов в Конгресс, но отказался заявлять, что они точно будут нанесены.-0-
В мире
28 сентября 2026, 08:16
Трамп: цены на нефть упадут после окончания конфликта с Ираном
Фото Unsplash
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