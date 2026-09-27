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Трамп: США проведут переговоры с Ираном в ближайшую неделю

Опубликовано:

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В мире
27 сентября 2026, 19:11

Трамп: США проведут переговоры с Ираном в ближайшую неделю

Фото из архива Агентства Анадолу
Фото из архива Агентства Анадолу
Фото из архива Агентства Анадолу
27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты проведут очередной раунд переговоров с Ираном в течение ближайшей недели. Об этом в интервью порталу Axios сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Они хотят заключить сделку, но это не та сделка, на которую я готов пойти. Это то, на что мы, возможно, согласились бы год назад", - уточнил глава Белого дома.

По данным источников Axios на Ближнем Востоке, Вашингтон и Тегеран проведут очередной раунд непрямых переговоров 28 сентября.

Отмечается, что катарские посредники продолжают попытки достичь договоренности между США и Ираном. Они проведут отдельные встречи 28 сентября с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.-0-

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