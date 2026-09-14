Трамп: Россия и Украина согласились не наносить удары по энергообъектам друг друга 

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киев согласился не наносить удары по объектам российской энергетики, Москва взяла на себя аналогичное обязательство. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.



"Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. Россия согласилась поступить точно так же", - написал Трамп на своей странице в одной из соцсетей.



Американский лидер также выразил мнение, что рост мировых цен на дизельное топливо вызван именно украинским конфликтом, а не ситуацией в Иране.



Российские СМИ в связи с заявлением о договоренности прекратить удары по энергообъектам направили запрос пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.-0-