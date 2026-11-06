Трамп: РФ и США близки к договоренностям по Украине и безопасности в Европе

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский президент Дональд Трамп убежден, что Россия и США близки к договоренностям не только по урегулированию на Украине, но и по безопасности в Европе в целом, сообщает ТАСС.





"Говорю вам: будет соглашение. Будет крупное соглашение, и оно будет затрагивать больше, чем Украину. И я мог бы даже сказать, что это может затронуть всю Европу", - заявил американский лидер.





Также Дональд Трамп уверен, что украинский кризис "достаточно скоро" будет преодолен.





"Если взглянуть на Россию и Украину, то речь идет о войне. Это война. Кстати, мы достаточно скоро добьемся ее завершения", - заявил он, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Белом доме.-0-