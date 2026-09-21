Трамп разочарован нехваткой союзников, готовых публично защищать его политику - СМИ





По информации источников издания, за кулисами президент сказал помощникам, что у него недостаточно политических союзников, защищающих его на телевидении и отстаивающих достижения его второго президентского срока.





Как пишет газета, раздражение Трампа достигло пика, когда одна из его ближайших помощниц Натали Харп показала американскому лидеру несколько отрывков из эфира телеканала MS NOW с резкой критикой действий администрации. Спустя несколько часов Трамп распорядился лишить журналистов телеканалов CNN, MS NOW и газеты Politico допуска в Белый дом. Такое решение застало сотрудников президентской администрации врасплох, однако распоряжение было исполнено в кратчайшие сроки.





Издание со ссылкой на близкое окружение главы Белого дома отмечает: "Спустя 20 месяцев Трамп не добивается своего, и он этим недоволен".-0-

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп в беседах за закрытыми дверями выражает разочарование тем, что у него крайне мало политических союзников, готовых публично поддержать и отстаивать проводимый им курс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.