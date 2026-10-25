Трамп рассказал, когда могут пройти переговоры США, России и Украины





"Они пройдут довольно скоро, и я думаю, что обе стороны хотят заключить сделку", - заявил Трамп, общаясь с журналистами на Южной лужайке Белого дома, в ответ на вопрос о перспективах проведения трехсторонних переговоров.





В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости , что новая двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти на саммите АТЭС в китайском Шэньчжене, возможность ее проведения сейчас "на рабочем столе".





Песков уточнил, что окончательных договоренностей по проведению как двусторонней встречи Путина и Трампа, так и трехстороннего саммита глав России, Китая и США пока нет. "Но мы все-таки надеемся, что будет такая возможность", - добавил он.





Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что Китай занимается подготовкой возможной встречи лидеров России, КНР и США. Предыдущая личная встреча Путина и Трампа состоялась в августе 2025 года в Анкоридже.-0-

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает проведения в скором времени трехсторонних переговоров США, России и Украины. Об этом сообщает ТАСС.