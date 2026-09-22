22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассчитывает заключить сделку с Ираном после промежуточных выборов в Конгресс США. Об этом он заявил на общих прениях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает БЕЛТА.
Американский лидер отметил, что ему предстоит принять серьезное решение: заключить сделку с Ираном или продолжить воевать с этой страной. "Думаю, что после выборов мы сможем заключить сделку. Для них нет смысла отказывать в этом. Они ждут выборов и их исхода", - сказал Дональд Трамп.
Промежуточные выборы в американский Конгресс запланированы на 3 ноября. Они пройдут в середине нынешнего президентского срока Дональда Трампа. Американцы будут выбирать всех 435 членов Палаты представителей и примерно треть состава Сената. Такие выборы проходят каждые два года и определяют партийный состав обеих палат Конгресса.-0-
В мире
22 сентября 2026, 18:19
Трамп рассчитывает заключить сделку с Ираном после промежуточных выборов в Конгресс США
Дональд Трамп. Фото Getty Images
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