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Трамп прокомментировал вывод последних американских войск из Ирака 

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
30 сентября 2026, 21:37

Трамп прокомментировал вывод последних американских войск из Ирака 

Дональд Трамп. Фото АР
Дональд Трамп. Фото АР
Дональд Трамп. Фото АР
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал вывод последних американских войск из Ирака, назвав операцию "Непоколебимая решимость" очень дорогостоящей экскурсией в ад. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Сегодня я с радостью объявляю о том, что последние американские силы покидают Ирак. Это заняло много времени, и изначально в эту трясину нас затянули крайне неудачные решения, но скоро все это станет частью истории", - говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Трамп также сказал, что этот "организованный вывод сил и техники коалиции с авиабазы в Эрбиле означает завершение очень дорогостоящей экскурсии в ад".

Ранее Пентагон заявил о завершении вывода американских войск из Ирака. На сайте Пентагона сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и их союзники официально завершили в Ираке операцию "Непоколебимая решимость", направленную против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Данное объявление стало кульминацией многолетнего процесса вывода войск, отмечает телеканал Al Jazeera.-0- 
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Ирак США Трамп
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