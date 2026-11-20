20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп призвал руководство европейских стран пойти на сделку с Москвой и перенаправить на собственные нужды средства, используемые для поставок оружия Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание The Washington Post (WP), информирует ТАСС.





Трамп во время телефонного разговора с участниками "коалиции желающих", проводивших накануне заседание в Берлине, "призвал их пойти на сделку с Кремлем, чтобы они могли перенаправить передаваемые Украине средства на собственные нужды". Американский лидер обратил внимание на то, что европейские лидеры тратят на Украину миллиарды долларов, которые они "могли потратить на свои прекрасные страны".





Издание Politico ранее также сообщило, что Трамп выразил скептицизм по поводу предоставления Киеву дополнительной помощи на миллиарды долларов со стороны участников "коалиции желающих" и сообщил, что российская сторона готова к мирным переговорам.-0-