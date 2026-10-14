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Трамп пригрозил предпринять новые действия против Ирана

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
14 октября 2026, 08:19

Трамп пригрозил предпринять новые действия против Ирана

Дональд Трамп. Фото Unsplash
Дональд Трамп. Фото Unsplash
Дональд Трамп. Фото Unsplash
14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заверил, что конфликт с Ираном вскоре завершится, однако одновременно с этим пригрозил предпринять новые действия в отношении исламской республики, сообщает ТАСС.

"Подождите и увидите, что мы сделаем с Ираном. Мы сыграем с ними шутку. Поскольку нам все это, в общем-то, надоело", - сказал Трамп в штате Аляска на митинге, посвященном предстоящим промежуточным выборам в Конгресс. При этом он не привел подробностей относительно возможных действий Вашингтона.

"Мы очень близки к победе. Эта война закончится очень скоро", - отметил американский лидер.

8 октября Трамп заявлял, что США не намерены наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые запланированы на 3 ноября.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Но в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Затем администрация США сигнализировала о прекращении применения масштабной военной силы против Ирана и переходе к попытке его экономического удушения посредством санкций.-0-
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