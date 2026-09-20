20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что по просьбе Вооруженных сил США поручил переоборудовать строящуюся в Вашингтоне Триумфальную арку в военный комплекс, способный размещать БПЛА и снайперов. Об этом сообщает РИА Новости.
Преобразование осуществляется в целях национальной безопасности. Военный комплекс при этом называется первоклассным, он будет предназначен для размещения и хранения большого количества дронов, а также для обеспечения возможности их оперативного применения.
Отмечается, что на крыше и в зоне площади будут размещены снайперы, а также будут храниться значительные запасы снайперских боеприпасов.-0-
В мире
20 сентября 2026, 17:02
Трамп поручил переоборудовать Триумфальную арку в военный комплекс
Дональд Трамп. Фото РИА Новости
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