Трамп поддержал предложение по смягчению санкций в отношении экономики РФ - The Atlantic 

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский лидер Дональд Трамп поддержал инициативу, предусматривающую смягчение санкций США против российской экономики. Об этом говорится в материале журнала The Atlantic.



"Несколько месяцев назад спецпосланник Дональда Трампа по Восточной Европе обратился к президенту с новой идеей по выходу из тупика в отношениях США с Москвой. План предполагал обмен услугами", - отмечается в публикации, а также говорится, что Трамп согласился на предложение.



Эта новая инициатива, как пишет издание, "создаст для США возможность заключать выгодные сделки, касающиеся российской нефти, дизельного топлива, редкоземельных минералов и других товаров", и "откроет путь к заключению деловых сделок до окончания войны в Украине".



Автор материала указывает, что инициатива ранее не освещалась в СМИ. "Такой новый подход к взаимодействию с Кремлем, вероятно, вызовет возмущение у украинцев, европейцев", - пишет журнал.



В начале этого месяца Дональд Трамп подписал закон, разрешающий ему вводить жесткие санкции против России и ее торговых партнеров. "Даже на этом фоне дипломатические представители Трампа втайне искали способы ослабить американские санкции и наладить деловые отношения с Москвой", - отмечает издание.-0-