Трамп поддержал идею переговоров России, Китая и США по контролю над вооружением

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп во время состоявшегося государственного визита в Вашингтон председателя КНР Си Цзиньпина высказался за проведение трехсторонних переговоров по контролю над вооружением с участием России, Китая и США. Об этом говорится в документах, опубликованных Белым домом, сообщает ТАСС.

Президент США и председатель КНР также обсудили актуальные мировые проблемы, в том числе касающиеся России, КНДР и Ирана. "Они согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие и что ни одной стране или организации не должно быть позволено взимать сборы на международных водных путях", - говорится в материалах.





В Белом доме ранее неоднократно заявляли о намерении добиваться включения Китая в возможную новую договоренность России и США о сокращении ядерных вооружений. Госсекретарь США Марко Рубио выражал мнение, что "подлинный контроль над вооружениями в XXI веке невозможен без учета Китая".-0-