Трамп отверг предложение Ирана о семидневном плане действий по прекращению огня

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что отвергает предложение Ирана о семидневном плане действий по прекращению огня, возобновлению работы Ормузского пролива и возобновлению ядерных переговоров, сообщает телеканал Al Jazeera.



"Я отвергаю их предложение", - сказал он. По его словам, оно неприемлемо для США.



Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что предложение о семидневном плане действий по прекращению огня было передано в Вашингтон через Катар. По его словам, план предполагает, что первые шаги займут от четырех до пяти дней, Ормузский пролив откроется на шестой день, а "на седьмой день начнутся переговоры с США по окончательному соглашению по взаимосогласованным вопросам", имея в виду иранскую ядерную программу.



Согласно плану, Вашингтон должен снять военно-морскую блокаду иранских портов, отменить санкции на продажу иранской нефти, разморозить иранские активы и соблюдать режим прекращения огня в регионе, включая Ливан и Йемен. Со своей стороны Иран открыл бы Ормузский пролив.



Аракчи подчеркнул, что Иран не приемлет принуждения, угроз или запугивания и не откажется от своих суверенных прав под давлением.-0-