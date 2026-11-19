19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп назвал успешной трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, оценив ее на "12 баллов из 10". Об этом сообщил корреспондент телеканала NBC Гейб Гутьеррес в эфире после разговора с главой вашингтонской администрации, сообщает ТАСС.
В миреКроме того, американский лидер сообщил, что обсуждал с Си Цзиньпином вопросы контроля в сфере искусственного интеллекта. "Он сказал, что говорил с председателем Си Цзиньпином об ограниченных мерах контроля в отношении искусственного интеллекта, или, как он его называет, суперинтеллекта", - отметил Гутьеррес.-0-
19 ноября 2026, 19:54
Трамп оценил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином на "12 баллов из 10"
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп. Фото РИА Новости
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