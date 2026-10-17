Трамп отказался вводить новые пошлины против России

17 октября, Минск. /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп издал указ, в соответствии с которым не будет вводить некоторые санкции на основании закона об ужесточении рестрикций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, опубликованные на сайте Белого дома.



Выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Джорджия накануне промежуточных выборов в Конгресс, Трамп заявил, что украинский конфликт необходимо завершить, и раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за масштабную военную и финансовую помощь Киеву. "Эта война должна завершиться. Эта война не началась бы, если бы результаты президентских выборов в США в 2020 году не были подтасованы", - сказал американский лидер.



По словам Трампа, предыдущая администрация передала Украине большое количество вооружений и денежных средств. Он также отметил, что США поставляют оружие европейским странам, получая за это миллиарды долларов.



В подписанном Трампом указе речь идет, в частности, о пошлинах в размере 500% на товары из России и до 100% - в отношении крупнейших покупателей российских энергоресурсов.



Документ также предусматривает отказ от применения некоторых санкционных положений в отношении российских физических и юридических лиц, включая ограничения, затрагивающие высшее руководство страны и компании, в том числе банки. При этом исключения не распространяются на другие действующие американские санкции против России.-0-