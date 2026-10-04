4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США появится новая структура - Силы суперинтеллекта (Super Intelligence Force, SIF). Об этом на своей странице в соцсети сообщил американский лидер Дональд Трамп, информирует ТАСС.
В задачи SIF будет входить координация работы федерального правительства в сфере суперинтеллекта, а также взаимодействие властей с потребителями, общественными группами, религиозными организациями, поставщиками критической инфраструктуры и занимающимися суперинтеллектом компаниями.
Новую структуру возглавят четыре высокопоставленных чиновника США: директор Национальной разведки Джей Клейтон, глава Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, замглавы Пентагона Эмил Майкл и руководитель Управления кадров федерального правительства Скотт Купор.
30 сентября Трамп подписал указ, согласно которому американские власти теперь должны использовать термин "суперинтеллект" вместо "искусственного интеллекта" в официальных документах и публичных коммуникациях. В документе пояснялось, что терминология правительства "должна отражать преобразующий характер технологий и безграничные перспективы, которые они создают для американского народа".-0-
В мире
04 октября 2026, 18:48
Трамп объявил о создании Сил суперинтеллекта в США
Дональд Трамп. Фото REUTERS
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