12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп не возражает против стремления американского вице-президента Джей Ди Вэнса возобновить прямые переговоры с Тегераном об урегулировании конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники газеты The Wall Street Journal.
По данным источников издания, в октябре вице-президент направил письмо секретарю Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсену Резаи с предложением организовать встречу. Договоренность о ее проведении пока не достигнута, но обсуждение продолжается через посредников. Как пишет газета, если Джей Ди Вэнс и иранские чиновники согласятся на встречу, Доха может рассматриваться в качестве места проведения "следующего этапа переговоров".
Ранее министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи заявил, что встреча Вэнса и секретаря совета нацбезопасности Ирана не планируется, а сообщения о ней беспочвенны.-0-
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12 ноября 2026, 08:08
Трамп не возражает против попыток Вэнса возобновить диалог с Ираном - СМИ
Дональд Трамп. Фото Reuters
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