Трамп назвал вопрос ИИ одним из центральных на встрече с Си Цзиньпином

"Большой день с председателем Китая Си. Суперинтеллект будет большой темой обсуждения", - написал он в соцсети Truth Social.
Ранее Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что США намерены поощрять развитие искусственного интеллекта, а не сдерживать его. Он также предлагал вместо термина "искусственный интеллект" использовать выражение "суперинтеллект".
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом по приглашению американской стороны. Газета Financial Times отмечала, что глава Белого дома встретил Си Цзиньпина на авиабазе Эндрюс, отступив от протокола, что демонстрирует глубокое уважение к лидеру Китая. Государственный визит председателя КНР в США пройдет по 25 сентября.-0-
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