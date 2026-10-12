Трамп назвал верным решение о заключении сделки с Россией по поставкам дизеля

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский лидер Дональд Трамп назвал верным решение заключить с Москвой сделку по поставкам дизельного топлива. Об этом сообщает ТАСС.



Трамп выразил уверенность в том, что сделка принесет пользу американскому народу, отметив, что европейские страны также покупают российские энергоносители.



"Евросоюз заплатил России $250 млрд за энергоносители, но лживые СМИ не хотят даже приближаться к этой истории. Я сделал правильный выбор для американцев", - написал глава Белого дома на своей странице в соцсети.



Накануне глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что европейские страны проявляют лицемерие, критикуя договоренности о поставках дизельного топлива из РФ в США. "Европейские страны с момента начала этого конфликта заплатили России больше денег, нежели перечислили Украине, а все потому что они не могут обходиться без российских энергоресурсов", - отмечал Бессент.



9 октября президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе поставки нефтепродуктов. Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. По словам вице-премьера России Александра Новака, РФ начинает снимать запрет на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков и готова в перспективе довести объем поставок до 3 млн т в месяц. Вашингтонская администрация в свою очередь выводит из-под санкций США поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года.-0-