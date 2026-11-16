Трамп назвал темы, которые намерен обсудить на встрече с Путиным и Си Цзиньпином

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить на встрече с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином Украину, Иран и возможность ядерного разоружения. Об этом сообщает ТАСС.



Также Трамп в беседе с журналистами в Белом доме перед вылетом на Филиппины и в Китай на мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) допустил возможность переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.



33-я встреча лидеров экономик АТЭС состоится 18-19 ноября 2026 года в китайском городе Шэньчжэнь. Встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа запланирована на 19 ноября.-0-