22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки будут стремиться к окончанию разрушительной войны между Россией и Украиной. Об этом Президент США Дональд Трамп заявил на общих прениях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает БЕЛТА.
"Мы будем стремиться к окончанию разрушительной войны между Россией и Украиной, которая убивает тысячи и тысячи человек каждый месяц", - сказал Дональд Трампа.
По его словам, США очень тесно взаимодействуют с руководством России и Украины. "Я думаю, нам удастся урегулировать этот вопрос быстрее, чем нам кажется", - заявил американский лидер.
Президент США напомнил, что недавно подписал закон, который уполномочивает его вводить тарифы против главных покупателей российской нефти и газа. "Если это будет необходимо, я их задействую", - добавил Дональд Трамп.-0-
В мире
22 сентября 2026, 18:35
Трамп: мы будем стремиться к окончанию разрушительной войны между Россией и Украиной
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