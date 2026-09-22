Трамп: мы будем стремиться к окончанию разрушительной войны между Россией и Украиной 

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки будут стремиться к окончанию разрушительной войны между Россией и Украиной. Об этом Президент США Дональд Трамп заявил на общих прениях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает БЕЛТА.



"Мы будем стремиться к окончанию разрушительной войны между Россией и Украиной, которая убивает тысячи и тысячи человек каждый месяц", - сказал Дональд Трампа.



По его словам, США очень тесно взаимодействуют с руководством России и Украины. "Я думаю, нам удастся урегулировать этот вопрос быстрее, чем нам кажется", - заявил американский лидер.



Президент США напомнил, что недавно подписал закон, который уполномочивает его вводить тарифы против главных покупателей российской нефти и газа. "Если это будет необходимо, я их задействую", - добавил Дональд Трамп.-0-