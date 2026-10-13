Трамп: я бы с удовольствием остался на третий президентский срок

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы остаться на своем посту на третий срок, если бы была такая возможность, сообщает Associated Press.



"Я бы с удовольствием это сделал", - сказал он во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в штате Огайо, когда присутствующие начали скандировать: "Еще четыре года", - имея в виду еще один четырехлетний президентский срок для Трампа.



По закону второй срок Трампа на посту президента должен завершиться в январе 2029 года. 22-я поправка к Конституции США, которая была принята в 1951 году, ограничивает пребывание президента в должности двумя сроками. Тем не менее действующий американский лидер неоднократно допускал возможность добиваться переизбрания на третий срок. Кроме того, о таких перспективах осенью минувшего года заявил бывший ключевой политстратег президента Стив Бэннон.



Дональд Трамп вторично одержал победу на выборах в ноябре 2024 года. Он нанес поражение кандидату от Демократической партии Камале Харрис. В первый раз он возглавлял американскую администрацию в 2017-2021 годах.-0-