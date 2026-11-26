26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте на встрече в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде заявили о важности скорейшего урегулирования конфликта в Украине и предотвращения его разрастания. Об этом сообщает ТАСС.





"Мы обсудили важность избегания любых действий, которые намеренно или непреднамеренно ведут к расширению войны между Россией и Украиной, а также важность обеспечения как можно скорее мирного урегулирования. Кроме того, мы говорили о важности дальнейшего наращивания расходов на оборону и капиталовложений в нашу промышленную базу в США и во всех странах НАТО", - говорится в совместном заявлении Трампа и Рютте, распространенном Белым домом по итогам их встречи, состоявшейся 25 ноября.





Как отмечается в документе, "встреча была очень плодотворной, основными темами были конфликт в Украине и конфликт в Иране".-0-