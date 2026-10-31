Трамп хочет провести двусторонние встречи с Путиным и Си Цзиньпином на АТЭС и G20

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп хочет провести двусторонние встречи как с президентом России Владимиром Путиным, так и с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммитов Группы двадцати (G20) в окрестностях Майами и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, подводя на пресс-конференции итоги встречи глав внешнеполитических ведомств стран - участниц "двадцатки" в Атланте, сообщает ТАСС.

Руководителя Госдепартамента спросили, затрагивал ли он на совещании возможность проведения двусторонних встреч на полях АТЭС и G20 Трампа с Путиным и Си Цзиньпином. "Двусторонние встречи, безусловно, состоятся на обоих форумах. Они встретятся в дополнение к участию в этих форумах", - ответил Рубио.-0-