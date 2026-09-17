17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может полностью отказаться от торговли с европейскими странами, с которыми у США зафиксирован дефицит торгового баланса. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы тащим на себе европейские страны с дефицитом в $200 млрд. Все, что нам нужно сделать, это сказать: "Знаете что? Мы больше с вами не торгуем". Нам не нужно ничего из того, что у них есть, у нас есть машины, у нас есть древесина, у нас есть продовольствие, у нас есть все", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Северной Каролине.
Ранее американский лидер допускал возможность прекратить торговлю со странами, с которыми у США дефицит торгового баланса, если Федеральная резервная система не снизит базовую процентную ставку.-0-
В мире
17 сентября 2026, 08:52
Трамп допустил полный отказ от торговли с европейскими странами
Дональд Трамп. Фото АР
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