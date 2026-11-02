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Трамп допустил новые шаги против Ирана при отсутствии сделки

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
02 ноября 2026, 08:59

Трамп допустил новые шаги против Ирана при отсутствии сделки

Фото АР
Фото АР
Фото АР
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут предпринять новые действия против Ирана, если с исламской республикой не будут достигнуты договоренности, сообщает ТАСС.

"Единственная причина, по которой мы не закончили с Ираном, состоит в том, что я хочу быть добрым. Я хочу попытаться сохранить все жизни, если смогу", - отметил американский лидер, выступая на митинге перед сторонниками Республиканской партии в штате Айова в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. "Но в какой-то момент нам придется им всыпать", - подчеркнул он.

Перед митингом Трамп также заявил журналистам, говоря о конфликте с Ираном: "Мы очень скоро так или иначе покончим с этим. Они либо заключат сделку, либо мы просто положим этому конец". Американский лидер отметил, что США могут сделать это "простым путем", но не привел подробностей.

Трамп 8 октября заявил, что США не намерены наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. В субботу он заверил, что переговоры с Тегераном идут хорошо, но выразил сомнение в благонадежности Ирана. Он также отказался однозначно ответить на вопрос, планирует ли он возобновление военных действий против исламской республики на следующей неделе. По сведениям портала Axios, Трамп не намерен возобновлять военные действия против Ирана сразу после промежуточных выборов в Конгресс, поскольку хочет сделать ставку на переговоры с Тегераном.-0-
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