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Трамп анонсировал создание в США крупнейшей со времен Второй мировой войны верфи

Опубликовано:

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В мире
07 октября 2026, 10:24

Трамп анонсировал создание в США крупнейшей со времен Второй мировой войны верфи

Дональд Трамп. Фото AP Photo
Дональд Трамп. Фото AP Photo
Дональд Трамп. Фото AP Photo
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп и глава Минобороны Пит Хегсет объявили о строительстве новой верфи в штате Мэриленд, которая станет крупнейшей со времен Второй мировой войны. Об этом говорится на сайте Пентагона. 

"Мы официально начинаем строительство крупнейшей новой верфи в Соединенных Штатах, - заявил Трамп. - Со времен Второй мировой войны ничего подобного тому, что мы делаем сегодня, не было".

Ожидается, что судостроительный завод, который получит название "Арсенал-2", будет предназначен для производства подводных лодок, их компонентов, в том числе для лодок класса "Вирджиния", и автономных подводных аппаратов.

ВМС США и компания Anduril Industries, которая займется строительством и эксплуатацией объекта, инвестируют $6,6 млрд. 

Хегсет заявил, что новая верфь станет частью инициативы "Арсенал свободы", направленной на восстановление военно-промышленной базы США.-0-
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