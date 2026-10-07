Трамп анонсировал создание в США крупнейшей со времен Второй мировой войны верфи

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп и глава Минобороны Пит Хегсет объявили о строительстве новой верфи в штате Мэриленд, которая станет крупнейшей со времен Второй мировой войны. Об этом говорится на сайте Пентагона.





"Мы официально начинаем строительство крупнейшей новой верфи в Соединенных Штатах, - заявил Трамп. - Со времен Второй мировой войны ничего подобного тому, что мы делаем сегодня, не было".





Ожидается, что судостроительный завод, который получит название "Арсенал-2", будет предназначен для производства подводных лодок, их компонентов, в том числе для лодок класса "Вирджиния", и автономных подводных аппаратов.





ВМС США и компания Anduril Industries, которая займется строительством и эксплуатацией объекта, инвестируют $6,6 млрд.





Хегсет заявил, что новая верфь станет частью инициативы "Арсенал свободы", направленной на восстановление военно-промышленной базы США.-0-