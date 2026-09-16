16 сентября, Женева /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Всемирная торговая организация (ВТО) заявила, что торговая политика в мире сталкивается с самыми серьезными и продолжительными сбоями за последние десятилетия.
В организации указали, что если не модернизировать глобальную торговую систему, то мировой ВВП может оказаться на 10% ниже, чем при наличии укрепленной многосторонней системы.
Это предупреждение прозвучало в ежегодном докладе ВТО о мировой торговле, вышедшем в 2026 году с подзаголовком "Критический момент для мировой торговой системы". В докладе анализируются достижения многосторонней торговой системы за последние 80 лет и вызовы, с которыми она сталкивается в настоящее время.-0-
В мире
16 сентября 2026, 09:42
Торговая политика в мире сталкивается с самыми серьезными сбоями за последние десятилетия - ВТО
Фото Синьхуа
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