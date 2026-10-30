30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Толпа протестующих окружила Конституционный суд Польши, полиция заняла оборону. Об этом сообщает РИА Новости.
В пятницу вечером обострился конфликт вокруг Конституционного суда (КС) Польши и у здания суда собралась толпа протестующих. Несколько человек попытались ворваться в здание, преодолев ограду. Их задержала полиция. Тогда в полицейских полетели различные предметы.
Президент Польши Кароль Навроцкий в этот момент находился в самолете по дороге в Сенегал. Он велел развернуть самолет и возвращается в Варшаву.
В здание КС не может пройти его председатель Богдан Свенчковский. Протестующие требуют его впустить, а полиция стягивает дополнительные силы.
Поводом для беспорядков стало обращение судьи Конституционного суда Анны Корвин-Петровской, которая предупредила о возможной угрозе жизни и здоровью судей и сотрудников учреждения, а также о риске нарушения общественного порядка.
Кроме того, в Главную комендатуру полиции поступило письмо генерального прокурора Польши Вальдемара Журека с просьбой обратить особое внимание на безопасность Конституционного суда в связи с проходящими возле здания протестами.
Ситуация возникла на фоне конфликта вокруг руководства Конституционного суда. На его сайте появилась информация о приостановке исполнения служебных обязанностей председателем суда Богданом Свенчковским и вице-председателем Бартломеем Соханьским. Ожидается, что руководить судом будет Корвин-Петровская как судья с наиболее продолжительным стажем.
Вместе с тем на официальной странице Конституционного суда в социальной сети X заявили о якобы незаконном захвате сайта учреждения. Там подчеркнули, что Свенчковский по-прежнему является председателем суда, а Корвин-Петровская не признается судьей КС. Участников происходящего в публикации обвинили в попытке государственного переворота.
Ранее генеральный прокурор Журек сообщил о направлении в Конституционный суд пяти ходатайств о снятии иммунитета с представителей его руководства.-0-
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30 октября 2026, 23:17
Толпа протестующих окружила Конституционный суд Польши
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