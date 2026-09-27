27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что система командования вооруженными силами нуждается в полной перестройке с учетом передового международного опыта, и поручил в десятидневный срок представить план военной реформы для формирования армии нового образца. Об этом сообщает РИА Новости.
"Наша армия застыла в прошлом веке. В то же время надо полностью перестраивать систему командования в соответствии с передовым международным опытом. Необходим комплексный подход, для этого нужно иметь видение, а видением обладают только грамотные офицеры с широким кругозором. Цель реформы - формирование армии нового образца", - заявил Токаев на совещании с руководящим составом оборонного ведомства.
Кроме того, президент распорядился перевести армию на цифровые технологии и внедрить новые подходы, отказавшись от шаблонных решений, "показательных" маневров и формальных отчетов.
Как сообщает пресс-служба главы Казахстана, Токаев поручил аппарату Совета безопасности совместно с Минобороны в десятидневный срок представить план военной реформы.
Ранее в воскресенье Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны и назначил на этот пост Айдоса Мырзахметова, который с января 2024 года командовал Силами специальных операций ВС Казахстана. Кадровое решение последовало после гибели 14 военных моряков во время учений в Мангистауской области на побережье Каспийского моря.-0-
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27 сентября 2026, 17:23
Токаев поручил создать армию нового образца
Касым-Жомарт Токаев. Фото из архива пресс-службы президента Республики Казахстан
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