Токаев освободил от должности главу Минобороны в связи с гибелью военнослужащих в Каспийском море

Президент распорядился создать комиссию по комплексной проверке состояния дел в Минобороны после ЧП с военнослужащими.
В Мангистауской области во время учений ВМС на побережье Каспия в открытое море унесло 17 военнослужащих. 14 из них погибли, 3 человека удалось спасти. По факту ЧП возбудили уголовное дело, задержаны пять сотрудников Минобороны, в том числе начальник штаба - первый заместитель главнокомандующего ВМС. По версии следствия, военных унесло в море при высадке с катера в ухудшающихся погодных условиях.-0-