Токаев освободил от должности главу Минобороны в связи с гибелью военнослужащих в Каспийском море





Президент распорядился создать комиссию по комплексной проверке состояния дел в Минобороны после ЧП с военнослужащими.





В Мангистауской области во время учений ВМС на побережье Каспия в открытое море унесло 17 военнослужащих. 14 из них погибли, 3 человека удалось спасти. По факту ЧП возбудили уголовное дело, задержаны пять сотрудников Минобороны, в том числе начальник штаба - первый заместитель главнокомандующего ВМС. По версии следствия, военных унесло в море при высадке с катера в ухудшающихся погодных условиях.-0-

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности главы Минобороны в связи с гибелью военнослужащих во время учений в Каспийском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.