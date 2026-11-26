26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный штаб военно-морских сил Великобритании, расположенный на территории береговой базы Excellent в Портсмуте, получил сообщение об угрозе взрыва. Об этом сообщает газета The Telegraph.



По данным источника в Министерстве внутренних дел Великобритании, сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило по телефону. На место прибыли сотрудники полиции и военнослужащие, часть территории базы была оцеплена.



В ходе обследования территории взрывных устройств обнаружено не было. Угроза оказалась предположительно ложной. Правоохранительные органы проводят расследование с целью установления личности звонившего.



На территории Excellent, помимо штаб-квартиры командования британских ВМС, расположены учебные подразделения военно-морских сил.-0-