18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение всех поездов на главном железнодорожном вокзале города Нюрнберга на юге Германии было полностью остановлено из-за технического сбоя в системе цифровой радиосвязи. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA и представителя железнодорожного концерна Deutsche Bahn.
По данным агентства, инцидент произошел в среду в вечерний час пик.
"В качестве причины остановки поездов представитель Deutsche Bahn назвал локальный сбой в работе системы железнодорожной радиосвязи GSM-R. По этой причине все составы в целях безопасности задерживаются на станциях", - говорится в публикации.
Отмечается, что сбой затронул, в частности, железнодорожную магистраль между Берлином и Мюнхеном, проходящую через Нюрнберг. Ситуацию дополнительно осложнило закрытие участка между главным вокзалом Нюрнберга и вокзалом города Ансбах из-за ремонта контактной сети.-0-
В мире
18 ноября 2026, 23:59
Технический сбой в системе связи парализовал работу главного вокзала Нюрнберга, остановлено движение всех поездов
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