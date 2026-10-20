20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судно село на мель в Черном море у берегов Анапы в результате шторма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Краснодарского края.
Ранее местные Telegram-каналы сообщали, что утром 19 октября спасательный буксир "Углич-Астрахань" выкинуло на мелководье у пляжа "Восход" в районе Анапы.
"Судно действительно село на мель, разлива топлива нет", - сказал собеседник агентства.-0-
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20 октября 2026, 01:03
ТАСС: у берегов Анапы судно село на мель
Фото Рixabay
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