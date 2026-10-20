ТАСС: у берегов Анапы судно село на мель

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судно село на мель в Черном море у берегов Анапы в результате шторма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Краснодарского края.



Ранее местные Telegram-каналы сообщали, что утром 19 октября спасательный буксир "Углич-Астрахань" выкинуло на мелководье у пляжа "Восход" в районе Анапы.



"Судно действительно село на мель, разлива топлива нет", - сказал собеседник агентства.-0-