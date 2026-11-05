Танкер был атакован неопознанными снарядами у побережья Катара

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У побережья Катара двумя неопознанными снарядами был поражен танкер, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Инцидент произошел в водах к северу от катарского города Мадинат-аш-Шамаль. Подтвержденной информации о состоянии экипажа и масштабах ущерба пока нет.
Судам рекомендовано соблюдать осторожность при транзите и сообщать о любой подозрительной активности, пока власти продолжают расследование.-0-