22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тайфун "Дуцзюань", обрушившийся на тихоокеанское побережье Японии, спровоцировал наводнения и оползни, в результате которых погибли четыре человека, еще шестеро пропали без вести. Об этом сообщает телеканал NHK.
Сильные осадки были зафиксированы в регионе Канто на острове Хонсю и островных районах Токио. В частности, пострадали префектуры Тиба и Канагава. Около 45 тыс. домохозяйств в регионе остались без электричества.
Из-за стихии были отменены по меньшей мере 524 рейса в токийских аэропортах Ханэда и Нарита. В префектуре Тиба было приостановлено движение поездов по некоторым направлениям, отменено паромное сообщение в Токийском заливе.
Сейчас тайфун движется в сторону от Японии, однако метеорологи призывают людей сохранять повышенную бдительность.
Ранее ТАСС сообщал, что свыше 1,6 млн человек в районе Токио получили от властей рекомендацию эвакуироваться из-за угрозы оползней и наводнений. На дорогах региона можно было наблюдать десятки подтопленных и заглохших автомобилей.-0-
В мире
22 сентября 2026, 11:23
Тайфун "Дуцзюань" в Японии вызвал наводнения и оползни, есть жертвы
Фото pexels
Новости рубрики В мире
Главное
"Чтобы человек мог вселиться и жить". Лукашенко назвал приоритеты в строительстве жилья с господдержкой
Руководители МЧС Беларуси, России и Казахстана обсуждают в Несвиже развитие системы мониторинга пожаров
Топ-новости
"Копейки заплатить не могут". Лукашенко о проблеме просроченной задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги
От виртуальной "Моны Лизы" до оживших белорусских картин: пять музейных проектов на стыке искусства и технологий
Белстат презентовал национальный опыт геокодирования на встрече экспертов по бизнес-регистрам в Женеве
"Красота - это не только внешность, но и чистота души". Как белоруска готовится к престижному конкурсу Miss Global
С нами интереснее