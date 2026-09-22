Тайфун "Дуцзюань" в Японии вызвал наводнения и оползни, есть жертвы

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тайфун "Дуцзюань", обрушившийся на тихоокеанское побережье Японии, спровоцировал наводнения и оползни, в результате которых погибли четыре человека, еще шестеро пропали без вести. Об этом сообщает телеканал NHK.



Сильные осадки были зафиксированы в регионе Канто на острове Хонсю и островных районах Токио. В частности, пострадали префектуры Тиба и Канагава. Около 45 тыс. домохозяйств в регионе остались без электричества.



Из-за стихии были отменены по меньшей мере 524 рейса в токийских аэропортах Ханэда и Нарита. В префектуре Тиба было приостановлено движение поездов по некоторым направлениям, отменено паромное сообщение в Токийском заливе.



Сейчас тайфун движется в сторону от Японии, однако метеорологи призывают людей сохранять повышенную бдительность.



Ранее ТАСС сообщал, что свыше 1,6 млн человек в районе Токио получили от властей рекомендацию эвакуироваться из-за угрозы оползней и наводнений. На дорогах региона можно было наблюдать десятки подтопленных и заглохших автомобилей.-0-