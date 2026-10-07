Таиланд планирует ввести туристический сбор с 2027 года

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Таиланда планирует начать взимание туристического сбора в размере 450 батов (около $13,5) с иностранных граждан в первом квартале 2027 года, несмотря на призывы представителей частного сектора отложить инициативу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные газеты Bangkok Post.



Как информирует издание, на первом этапе решение коснется путешественников, которые прибывают в страну воздушным транспортом. По расчетам, такая мера позволит приносить в бюджет около 8 млрд батов ($239 млн) в год. Часть полученных средств планируется направить на медицинское страхование путешественников, а это даст возможность экономить примерно 7 млрд батов ($209 млн) госсредств, ежегодно выделяемых на эти цели. Оставшаяся часть средства пойдет в специальный фонд развития и модернизации туристической инфраструктуры.



Министр туризма и спорта Таиланда Сурасак Пхантярынворакун обратил внимание, что практика покрытия расходов на туристов уже применяется более чем в 80 странах мира. Постоянный секретарь министерства Наттхария Тхавивонг проинформировала, что по итогам общественных слушаний более 80% из почти 6 тыс. респондентов поддержали концепцию введения сбора, 78,3% одобрили ставку в 450 батов.



Отмечается, что в обсуждении проекта приняли участие представители свыше 30 государственных и профильных частных организаций, включая оператора крупнейших аэропортов королевства Airports of Thailand, Гражданскую авиацию Таиланда, Ассоциацию отелей и Ассоциацию турагентов. Ранее представители турбизнеса предлагали перенести сроки запуска системы ввиду продолжающихся наводнений, однако профильное ведомство подтвердило намерение придерживаться намеченного графика.



Идея введения фиксированного сбора для туристов обсуждается в Таиланде с 2020 года. Среди возможных способов оплаты рассматривается его включение в цену авиабилетов и гостиничных номеров.-0-