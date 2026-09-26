Таджикистан подал заявку на место непостоянного члена СБ ООН на 2028-2029 годы

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таджикистан предложил свою кандидатуру на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2028-2029 годы. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Сироджиддин Мухриддин, выступая на общеполитической дискуссии в ходе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации в Нью-Йорке.



"Для укрепления ООН необходима большая ответственность. Таджикистан готов это сделать. И впервые в своей истории Таджикистан баллотируется в Совет Безопасности на период 2028-2029 годов", - сказал он.



Мухриддин также поздравил Кыргызстан с избранием непостоянным членом СБ ООН на 2027-2028 годы. "Как стране, которая последовательно выступает с практическими многосторонними инициативами и по ледникам, и по воде, и по борьбе с терроризмом, для нас важно устойчивое развитие, мир. И членство в Совете Безопасности - это не какой-то статус, а ответственность по сохранению Устава [ООН]. И наша страна будет конструктивно поддерживать международный мир и безопасность", - отметил он.



По словам главы МИД, для международного сотрудничества необходима эффективная ООН, поэтому Таджикистан поддерживает продолжающийся процесс реформ "ООН-80" (название отсылает к 80-му юбилею организации, отмечавшемуся в прошлом году). "Реформа не является самоцелью. Реформа должна сделать ООН более эффективной, гибкой, согласованной и лучшей организацией для выполнения возложенных на нее мандатов. <...> Для укрепления ООН необходимы государства-члены, готовые взять на себя еще большую ответственность", - подчеркнул он.



Мухриддин констатировал, что в настоящее время в мире растет напряженность. "Конфликты множатся, доверие разрушается, неопределенность становится частью нашей повседневной реальности. <...> Мир остается нашей важнейшей ответственностью, но мир нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Его необходимо тщательно строить, его необходимо неуклонно защищать", - напомнил он.



Кроме того, министр отметил ряд международных инициатив Таджикистана, в частности о провозглашении 2027-2036 годов Международным десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений, о Душанбинском водном процессе, а также в сфере искусственного интеллекта.

Реформа ООН



В марте 2025 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске инициативы "ООН-80", направленной на повышение эффективности организации и внесение структурных изменений в ее работу. Позднее его официальный представитель Стефан Дюжаррик подтвердил планы масштабных реформ. По его словам, речь идет о работе по трем направлениям: оптимизация использования ресурсов, пересмотр устаревших мандатов и структурные изменения системы всемирной организации. Последние два требуют одобрения государств-членов. -0-